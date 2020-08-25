Фильм об академике Сахарове представят на Каннском фестивале

Премьера в России и на смотре состоится 21 мая 2021 года, сообщили на очной защите проектов в Минкультуры.

По словам продюсера Александра Кокорина, фильм посвятят одному периоду из жизни Андрея Сахарова. При создании сценария использовались исторические документы, в том числе воспоминания академика, которого создатели фильма хотят показать ученым и правозащитником.

Академик Андрей Сахаров был одним из создателей первой в мире водородной бомбы и самой мощной водородной бомбы в истории. Трижды удостоен звания Героя Социалистического труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность.

В 1980-е годы Сахаров был лишен звания за свою правозащитную активность. В 1975 году был удостоен Нобелевской премии мира за свои действия в области защиты прав человека.