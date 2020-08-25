Победителем Международного фестиваля дебютного кино в Петербурге стала режиссер из Китая

Из-за пандемии работы оценивались дистанционно, сообщили во вторник организаторы.

Итоги конкурса первого Международного фестиваля дебютного кино, который прошел в Санкт-Петербурге, объявило жюри смотра. Фестиваль в Новой Голландии проходит с 14 по 28 августа 2020 года, отмечается в сообщении.

Фильмы конкурсной программы, а также членов жюри и некоторые внеконкурсные ленты были представлены онлайн на платформе Nonfiction.film. После дистанционного оценивания работ участников международное жюри выбрало победителей, говорится в сообщении.

Работа режиссера из Китая Чжэн Лу Синьюань «Облако в ее комнате» получила гран-при конкурса с формулировкой «За мастерски оформленное изображение Гуанчжоу с непривычного ракурса». Победитель получил также вознаграждение в 15 тысяч евро.

По сюжету, молодая девушка возвращается в родной Гуанчжоу, чтобы провести китайский Новый год с семьей, примерив на себя традиционные социальные роли дочери, сестры и возлюбленной. Внезапно она встречает странного мужчину, пробуждающего в ней воспоминания о прошлых отношениях. Застряв в лимбе между прошлым и будущим, девушка пытается найти себя, чтобы двигаться дальше, говорится в описании картины-победителя.