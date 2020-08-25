Любимова назвала задачи нового директора департамента кинематографии

25.08.2020

Об этом министр культуры сообщила журналистам во вторник.

По ее словам, одной из первоочередных задач Светланы Максимченко на посту директора департамента кинематографии Минкультуры РФ будет решение вопросов, связанных с кинотеатральным прокатом. О назначении нового главы департамента кинематографии Минкультуры Любимова сообщила на очной защите проектов в министерстве.

Максимченко ранее занимала должность гендиректора «Москино». «Я жду от Светы ее предложений и ее видения, поскольку я хорошо знаю структуру департамента», – пояснила министр.

По словам Любимовой, впереди у Максимченко работа с кинотеатральным прокатом, оказавшимся мы в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. «Люди пока не стремятся в кино, нам предстоит понять, с чем это связано - только с ковидом или с традиционным августом - вы знаете, это не лучший месяц», – отметила министр.

Кроме того, Максимченко предстоит погрузится в вопросы имущественного комплекса киностудий. У каждой из них должна быть своя форма собственности  в зависимости от географии, пояснила Любимова.