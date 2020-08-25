Кладбище домашних животных возрастом 2000 лет нашли в Египте

Археологи обнаружили скелеты домашних обезьян и котят, пишет The First News.

Находку сделали в ходе раскопок у территории порта в египетском городке Беренис. Археологи обнаружили захоронения домашних животных, включавшие погребения украшенных ракушками обезьян и мумифицированных котят.

В древности порт Беренис использовался сначала египтянами, потом римлянами как промежуточный пункт на торговом пути между Египтом, Ближним Востоком и Индией. Эксперты нашли здесь множество остатков товаров, в частности, шкур и тканей из Китая и Индии.

3D-сканирование останков животных позволило установить, что найденные животные являются представителями видов обезьян, которые обитали в Индии. Многие из обнаруженных скелетов принадлежали молодым обезьянам, что говорит о том, что животные не смогли приспособиться к новому жилищу и пище.

Обезьяны содержались как все обычные домашние питомцы. На это ученым указал способ их захоронения в позах спящих детей. Одно из тел обезьяны было покрыто шерстяной тканью, у других на головах были положены большие ракушки.