Департамент кинематографии Минкультуры возглавила Светлана Максимченко

25.08.2020
Такое заявление глава ведомства сделала на очной защите проектов в Минкультуры. «Хoчу представить нашу нoвую кoллегу Светлану Максимченко», – сказала Любимова.
Максимченко родилась в Москве 17 октября 1980 года. Окончила Финансовую академию при правительстве Российской Федерации.
Более десяти лет работала в медиасфере, более семи лет отдала работе в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 годы занималась развитием парков культуры и отдыха столицы в должности заместителя директора «Мосгорпарка».