Файзиев отказался вырезать из «Вратаря галактики» кадры с Михаилом Ефремовым

Режиссер не согласен с западной практикой в случаях со скандальными актерами, заявил он в интервью ТАСС.

В фильме Джаника Файзиева «Вратарь галактики», который выйдет на экраны российских кинотеатров 27 августа, Михаил Ефремов сыграл одну из ролей. Это будет первый фильм в прокате после громкого ДТП с участием актера на Смоленской площади.

По словам режиссера, он не приемлет практику западного кино вырезать кадры с актерами, замешанными в скандалах. «Я не сoгласен с этoй практикoй категoрически, пoтoму чтo, как гoвoрится в русскoм фoльклoре, от тюрьмы и от сумы не зарекайся», – пояснилФайзиев.

Файзиев подчеркнул, что инцидент с Ефремовым стал «страшной трагедией», за которую актер несет ответственность. «Но он прекрасный артист, великий, и то, что он создал – наше достояние. Почему мы должны лишать его этого?» – задал вопрос Файзиев.

8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и на большой скорости совершил лобовое столкновение с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро скончался в больнице. После ДТП в крови Ефремова была обнаружена большая доза алкоголя и следы наркотиков, в том числе кокаина. Актеру грозит до 12 лет колонии.