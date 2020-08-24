Режиссер-документалист Александр Киселев умер в 76 лет

Об этом сообщается на официальном сайте Союза.

«21 августа 2020 гoда на 77-м гoду жизни скoнчался режиссер, член Сoюза кинематoграфистoв РФ, Пoчетный кинематoграфист Рoссии Александр Киселев», – говорится в сообщении.

Киселев окончил Академию культуры и режиссерские курсы при ВГИКе в 1979 году, затем пришел работать на Ленинградскую студию документальных фильмов.

Авторству Киселева принадлежат более 40 документальных фильмов и более сотни выпусков киножурналов и киноальманахов «Ленинградская кинохроника» и «Кинолетопись России». Работал над кинопроектами в России, Финляндии, Германии и Франции.

Киселев также был доцентом кафедры кино- и фотоискусств Санкт-Петербургского университета кино и телевидения (СПбГУКиТ).

Фильмы Киселева «Ольвия», «Strangers» и «Change» были удостоены почетного диплома ЮНЕСКО. Кроме того, его работы также были отмечены на кинофестивалях в России, ФРГ, Франции и Чехии.