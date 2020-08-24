Израильские подростки нашли сосуд с кладом золота Аббасидского халифата IX века

Об этом сообщило Управление древностей Израиля, пишет Reuters.

Монеты были найдены подростками, которые копали землю для своих целей. Увидев золото, они обратились к взрослым, которые вызвали на место экспертов.

«Я копал землю и вдруг увидел что-то похожее на очень тонкие желтые листья. А потом я понял, что это золотые монеты. Я был действительно взволнован такой дорогой и древней находкой», — рассказал журналистам один из подростков Оз Коэн.

Общее число монет в кладе составляет 425 штук. Монеты датированы периодом Аббасидского халифата, во время которого были крайне внушительной суммой – на них можно было купить роскошный дом в одном из лучших районов исламской столицы Египта того время – Фустата.

Открытие было сделано на территории центрального Израиля. Сейчас на этом месте планируется возведение нового городского района.