Награды Берлинского кинофестиваля в 2021 году станут гендерно-нейтральными

Организаторы отказались от разделения на мужчин и женщин при присуждении наград, говорится в пресс-релизе на сайте мероприятия.

«Впервые награды за дoстижения будут oпределяться на гендернo-нейтральнoй oснoве. Вместo призoв за лучшую мужскую рoль и лучшую женскую рoль будет вручаться "Серебряный медведь за лучшую главную роль" и "Серебряный медведь за лучшую роль второго плана" без учета гендерного статуса», – отмечается в сообщении.

Отсутствие полового разделения наград в актерской сфере станет сигналом о росте осведомленности о гендерных аспектах в киноиндустрии, подчеркнули организаторы фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан. По их словам, в следующем году кинофестиваль пройдет в привычном офлайн-формате.

Гибридная модель с онлайн- и офлайн-форматами будет предназначена для Европейского кинорынка (EFM). Проведение мероприятия будет осуществляться в соответствии с требованиями безопасности для здоровья посетителей.