Археологи доказали мастерство древних готских ювелиров

Готы так же искусно обращались с металлом, как и римляне, пишет The History Blog.

К таким выводам пришла археолог Магдалена Натуневич-Секула из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве, которая изучила большую группу металлических артефактов с древнего готского кладбища в деревне Веклице на севере Польши.

В Веклице было найдено 600 погребений и более 3500 артефактов I–IV вв. н. э. Как показал анализ, серебро готов отличалось высокой чистотой, даже превышающей современные стандарты. Сегодняшние украшения из стерлингового серебра содержат 92,5% металла (проба 925), в то время как готские античные артефакты достигали пробы 970−990.

Чистое серебро крайне пластично, сложно и дорого в обработке, поэтому современные ювелиры применяют сплавы с другими металлами. Однако готские мастера не смущались подобными трудностями, используя разные сложные техники, в том числе золочение, грануляцию и филигрань.

По мнению археологов, чистые слитки золота могли привозить в Европу из Римской империи, несмотря на строгий запрет римлян на такой экспорт. Натуневич-Секула не исключает, что готы владели технологиями рафинирования и купелирования (отделения благородных металлов от неблагородных при высокой температуре).