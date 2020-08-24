МХТ им. Чехова откроется премьерой спектакля «Месяц в деревне» Егора Перегудова

Об этом в понедельник пресс-атташе театра Наталья Витвицкая сообщила ТАСС.

Первая премьера нового сезона будет представлена 7 сентября. Спектакль поставлен по пьесе Ивана Тургенева, сообщили в театре.

Пьеса Тургенева – знаковая, отметил Перегудов. «На русской сцене ее ставили Станиславский, Эфрос – их режиссерские разборы, к счастью, сохранились. У нас другой ракурс взгляда на эту историю, авторский текст существенно перемонтирован и сокращен, но "тургеневское кружево", "тургеневская вязь" никуда не исчезли», – отметил режиссер.

По словам режиссера, текст Тургенева содержит мощную драматургию, работа с которой сродни разгадыванию интересной загадки. «Произносимые здесь слова, скорее, прячут истинные мечты и желания персонажей, чем раскрывают их», – отметил режиссер.