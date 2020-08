Музей «Царицыно» представит онлайн-концерт «Шотландия: “В горах мое сердце”»

Трансляция состоится 29 августа в 17:00, сообщила пресс-служба проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Организаторами выступают Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при содействии Посольства Великобритании в России. Почетный гость мероприятия – ректор Дипломатической академии МИД России в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации Александр Владимирович Яковенко.

Вечер культуры Шотландии в парке-заповеднике «Царицыно», как и все предыдущие концерты, имеет символическое значение. На протяжении веков Россию и Шотландию объединяют как экономические, так и культурные связи. Об этом свидетельствуют хранящиеся в архивах исторические документы, рассказывают тематические выставки. Так, одна из крупных выставок, посвященная императрице Екатерине II, была организована в 2012 году в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. Как отмечали ее устроители, она имела большой успех у посетителей. Однако не только Шотландия стремится понять загадочную русскую душу и узнать историю нашей страны – интерес обоюден.

В России очень многое связано с Шотландией: в XVII–XVIII вв. Россия была убежищем для многих шотландцев, которые впоследствии становились известными докторами, архитекторами, военными и инженерами, служили в российском флоте или были приближенными царей и императоров. Не меньшее значение имеют культурные связи, нашедшие свое отражение в литературе: творчество Вальтера Скотта и Роберта Бернса оказало значительное влияние на Александра Пушкина, шотландское происхождение имеет род Лермонтовых.

Главным героем грядущего концерта станет волынка, звуки которой рождают в воображении образы средневековых замков, окутанных легендами. Протяжные ноты волынки невозможно перепутать ни с чем; завораживающую игру на ней продемонстрируют замечательные музыканты – «Оркестр волынщиков Москвы».

В ходе онлайн-концерта прозвучат как традиционные, так и популярные композиции – самая известная песня английской рок-группы Queen «We Will Rock You», неофициальный гимн Шотландии «Scotland The Brave», песни из альбома «Cullen Bay» шотландской фолк-группы The Tannahill Weavers и многие другие.

Приглашаем всех ценителей волынки, а также почитателей таланта участников «Оркестра волынщиков Москвы» погрузиться в мир музыки, гармонично сочетающий фолк и рок, классическое исполнение и удивительные древнерусские сеты.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно», на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне», а также на страницах в соцсетях партнера проекта – информационного агентства «Музыкальный Клондайк».