В «Современном театре антрепризы» опровергли увольнение Марата Башарова

Информацию о потере актером работы в театре ранее распространил ряд СМИ.

Сообщалось, что зрители якобы отказываются покупать билеты на спектакли с участием Башарова на фоне сведений о его проблемах в семье.

В интервью с изданием «СтарХит» художественный руководитель театра Альберт Могинов опроверг данные сведения. По его словам, Башаров остается членом труппы и продолжает работать над закрепленными за ним спектаклями.

Марат Башаров много лет сотрудничает с «Современным Театром Антрепризы». В нем актер задействован в спектаклях «Сублимация любви» и «Жениться вам надо, барин!».



