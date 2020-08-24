Мацуев выступит на калиниградском фестивале «Территория мира – территория музыки»

Смотр пройдет на острове им. Иммануила Канта 3 сентября, сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

После завершения благоустройства территории острова, длившегося семь месяцев, в мероприятии примет участие пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев, говорится в сообщении.

В рамках фестиваля ФГБУК «Росконцерт» и Кафедральный собор при поддержке Министерства культуры РФ представят концертную программу «Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья». Народный артист России Денис Мацуев выступит с такими музыкантами, как Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Анастасия Мочалова (домра).

Также примут участие в программе победители телеконкурса «Синяя птица» Анастасия Тюрина (балалайка), Ярослава Симонова (вокал) и Софья Тюрина (саксофон).