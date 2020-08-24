О находках археологов, обследовавших подводные части кронштадтских фортов, сообщает телеканал «Россия – Культурта».

В настоящее время идет второй этап реставрации фортов, во время погружений эксперты нашли старинные артефакты. Работы на дне Финского залива шли с конца июля на площади более больше тридцати гектаров.

Эксперты обследовали три форта – «Император Александр I», «Петр I» и «Кроншлот». Вначале всю территорию изучили с помощью металлодетекторов и гидролокаторов, затем начался ручной этап, когда археологи буквально просеяли окружающий ил с помощью подводного пылесоса, поднимая со дна даже гвозди или осколки стекла.

В результате были найдены такие предметы, как топоры корабельных плотников XIX века, старинные клейменые кирпичи, осколок голландской курительной трубки, ящик для пороховых зарядов – и чугунный книппель времен парусного флота.

«В перевoде с немецкoгo – "гантеля". Действительнo, oна гантелеoбразнoй фoрмы. Oн выстреливался из пушки, был пoрoхoвoй заряд, а этo как ядрo, тoлькo такoй фoрмы. Вертелась в вoздухе и разбивала такелаж судна, снoсила мачты, прoбивала бoрта», - пояснил научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.