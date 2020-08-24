Телеканал «Дом кино» покажет коллекцию легендарных фильмов киностудии им. М. Горького

Картины представят более чем в 190 странах, рассказали в пресс-службе ПКВС.

Показ стал возможным благодаря соглашению о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, которое заключили компания «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) и Киностудия им. М. Горького.

В рамках договоренности ПКВС получит права на трансляцию по кабельным и спутниковым каналам всей библиотеки художественных и документальных фильмов киностудии. «Коллекция будет доступна зрителям телеканала "Дом кино"», – подчеркнули в ПКВС

По словам гендиректора ПКВС Алексея Ефимова, в коллекцию входят такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Тихий Дон», «Маленькая Вера», «Пираты XX века», «Усатый нянь», «Три плюс два», «Анискин и Фантомас», «Гостья из будущего» и «Через тернии к звездам».