В МВД Эстонии призвали снести советский мемориал в Таллине как «символ оккупации»

С таким призывом выступил глава ведомства Март Хельме в интервью порталу ERR.

Министр предложил снести здания Горхолла и мемориального комплекса Маарьямяги, возведенные в советские годы в Таллине. По его словам, нужно подойти к делу прагматично, так как объекты требуют больших затрат на ремонт.

«Горхоллу нужны десятки миллионов, этот комплекс разваливается», – сказал министр. По словам Хельме, с практической точки зрения приведение этих объектов в порядок является «неразумным», в то время как разумнее их снести.

По словам Хельме, мемориальный комплекс Маарьямяги является символом оккупационного периода, который «несет на себе безобразную печать модернизма советского времени». Однако правительство учтет интересы всех групп населения, в том числе русских в Эстонии, чтобы они «снова не почувствовали себя униженным».

«Точку равновесия придется найти. Думаю, споры в правительстве будут сложными и, наверное, иногда жаркими», – предположил министр.