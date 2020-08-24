Столетие Бурятии отметят Всероссийским творческим конкурсом по мотивам эпоса

Об этом корреспонденту «Культуры» рассказали в Минкультуры РФ.

Министр культуры Бурятия Соелма Дагаева анонсировала Всероссийский творческий конкурс, приуроченный к столетию республики, которое планируется широко отметить в будущем году. Отечественным композиторам будет предложено сочинить оперу и балет по мотивам национального эпоса.

Сегодня в репертуаре Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова стоят две постановки по национальным мотивам: опера «Энхэ-Булат батор» - первое произведение профессионального искусства республики, написанное в конце тридцатых годов прошлого века свердловским композитором Маркианом Фроловым по либретто актера и режиссера Намжил Балдано, и балет «Красавица Ангара».

Последний был поставлен легендарным хореографом Игорем Моисеевым и Игорем Заславским на музыку Бау Ямпилова и Льва Книппера в 1959-м, удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Глинки и стал визитной карточкой национальной музыкальной культуры. В основу либретто легла легенда о могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из отчего дома.

За почти восьмидесятилетнюю историю на бурятской оперно-балетной сцене было поставлено более трехсот классических музыкальных произведений, имевших большой успех в России и за рубежом.