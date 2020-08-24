В итальянском Читта-ди-Кастелло начался Фестиваль наций в честь России

Пятьдесят третий смотр стартовал в центральной Италии, передает ТАСС.

В этом году фестиваль посвящен России, поэтому в его афише значатся произведения таких великих русских композиторов, как Петр Чайковский, Сергей Прокофьев, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, а также Александр Скрябин и Николай Метнер.

Метнеру будет посвящен отдельный вечер фестиваля с участием автора романа, вдохновленного музыкой русского композитора и культурой России ХХ века в целом. Организаторы сосредоточились именно на российском искусстве первой половины ХХ века, говорится в сообщении.

«Русская культура породила столько восхитительных талантов», – подчеркнул худрук художественный руководитель фестиваля дирижер Альдо Сисилло. Один из вечеров смотра посвятят будет литературе и поэзии, в музыкальном сопровождении прозвучат стихи Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Даниила Хармса.