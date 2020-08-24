Бурятия вошла в лидеры реновации культурной инфраструктуры

Об этом корреспонденту «Культуры» сообщили в Минкультуры РФ.

В рамках реализации указа Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Министерство культуры РФ проводит модернизацию отраслевой инфраструктуры.

«Всего в 2019 году на реализацию национального проекта в республике выделено 149,85 миллионов рублей», – отметила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. По ее словам, в 2019 году было сделано уже многое: поставлено 4 автоклуба, капитально отремонтировано четыре дома культуры, открыто пять модельных библиотек, открыт виртуальный концертный зал, в детские школы искусств поставлено 26 пианино, оснащено девять кинозалов.

Большое внимание уделяется ремонту сельских домов культуры. В этом году капитально отремонтируют 14 ДК. Всего на эти цели было выделено 59 миллионов рублей из федерального бюджета. Ремонт двух домов культуры уже полностью завершен в соответствии с графиком. Особенное внимание уделено оснащению детских школ искусств, сообщила замминистра.

По словам первого замминистра культуры Бурятии Николая Емонакова, в рамках национального проекта «Культура» до 2024 года предусмотрено финансирование республиканских проектов в объеме 401,7 млн. рублей.