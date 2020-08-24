В Театре им. Вахтангова нашли коронавирус, репетиции отменены

Об этом директор театра Кирилл Крок сообщил ТАСС.

По его словам, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был вынужден приостановить репетиции всех спектаклей. Решение было принято в связи тем, что тест на коронавирус дал положительный результат у двух артистов.

Заразились артисты, которые участвовали в репетициях спектакля «Соломенная шляпка», пояснил Крок. По его словам, они почувствовали недомогание и обратились к врачу.

«Первый тест на коронавирус дал положительный результат», – отметил Крок. По его словам, заболевшие сейчас находятся в самоизоляции и уже сдали повторный тест.

В связи с происшествием репетиции спектакля «Соломенная шляпка» приостановлены, отметил директор театра. По его словам, театр планировал открыть 100-й сезон 15 сентября спектаклем «Царь Эдип» в постановке худрука Римаса Туминаса.