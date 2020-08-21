Корейский бойз-бэнд стал новым лидером YouTube

Клип коллектива BTS набрал 50 миллионов просмотров за 8 часов, как следует из статистики Youtube.

Композиция Dynamite стала первой полностью англоязычной песней в творчестве популярного кей-поп-коллектива. Текст песни описывает весёлую вечеринку с танцами, музыкой и развлечениями.





Помимо рекордных 50 млн просмотров, клип на Dynamite набрал почти 6 млн лайков, а музыкальные критики журнала Rolling Stone уже включили новинку от BTS в список претендентов на «песню лета 2020».





А эксперты из американского издания Forbes заявили, что Dynamite стала самой громкой премьерой в истории YouTub, побив предыдущий рекорд. Южнокорейская группа BTS, выступающая в стиле k-pop, была основана в 2013 году, в ней состоит семь человек.





Напомним, на прошлой неделе новый клип Tacos от российской панк-рейв-группы Little Big также побил рекорд Youtube, набрав 10 млн просмотров менее чем за неделю после релиза. После этого на группу подали в суд участники проекта Hard Bass School - они обвинили Илью Прусикина и его команду в плагиате.



