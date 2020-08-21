Балетный сезон Большого театра откроет внеплановая премьера

Зрители увидят 4 одноактных балета молодых хореографов из разных стран, сообщили в театре.

Спектакли, открывающие 245-й театральный сезон, пройдут 10, 11 и 13 сентября на Новой сцене. Все балеты объединены в один проект под названием «Четыре персонажа в поисках сюжета».

Этот проект был задуман руководителем балетной труппы Большого театра Махаром Вазиевым еще в апреле, во время карантина. Чтобы отобрать четверых самых достойных постановщиков, балетмейстер просмотрел большое количество видеозаписей, консультировался с коллегами, пока не сделал свой выбор, пригласив четверых молодых хореографов из разных стран.





Для показа были отобраны спектакли «Девятый Вал» Брайана Ариеса, «Всего лишь» Симоне Валастро, Fading Димо Милева и «Тишина» Мартина Шекса. Первый спектакль длится один час, в нём задействовано 40 танцовщиков, длительность остальных составляет 15 минут каждый.





13 сентября показ балетов будет осуществляться в рамках программы - билеты на эту дату будут продаваться по специальной цене 600 рублей и поступят в продажу 2 сентября. Билеты на 10 и 11 сентября уже есть в продаже на сайте Большого театра и в кассах, стоимость - от 400 до 2000 рублей.



