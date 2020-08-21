В Русском музее покажут новый фильм о Петре I

Короткометражка, посвященная сражению при Красной горке, будет доступна для просмотра на медиапортале музея с 21 августа.

В основу фильма положена картина Айвазовского «Петр I при Красной горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим». Лента будет показана в рамках цикла «История одного шедевра».





Серия полотен, посвященных Северной войне 1700-1721 годов, была создана Иваном Айвазовским в 1846 году. За основу этих работ художник положил реальные события тех лет - морские битвы при Ревеле, Выборге и Красной Горке.





Битва при Красной горке знаменательна тем, что Петр I, лично управляя яхтой «Лизетта», в темноте добрался до берега, чтобы зажечь костёр на берегу Финского залива. Эти огни заменили маяки и помогли кораблям русской эскадры благополучно добраться до бухты.





Спустя неделю русские суда смогли доставить к Выборгу вооружение, боеприпасы и провиант, и уже вскоре Выборг пал. После той памятной ночи и подвига царя на берегах Финского залива начали устанавливать сигнальные маяки для ночного прохождения судов.



