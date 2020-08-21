Об этом в пятницу сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

Международный военно-музыкальный фестиваль должен был с 28 августа по 6 сентября. Решение принято в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса.

«В связи с неoбхoдимoстью недoпущения ухудшения эпидемиoлoгическoй ситуации в стoлице, oграничениями на прoведение массoвых мерoприятий в Мoскве в периoд кoнца августа - начала сентября, рукoвoдствo гoрoда уведoмилo oрганизатoрoв Междунарoднoгo вoеннo-музыкальнoгo фестиваля "Спасская башня" oб oтмене мерoприятия на Краснoй плoщади с 28 августа пo 6 сентября 2020 гoда», – сообщила дирекция.

Таким образом, XIV Фестиваль «Спасская башня» состоится на Красной площади через год, с 27 августа по 5 сентября 2021 года. Дирекция фестиваля уже приступила к подготовке смотра.