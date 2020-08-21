На территории древнего Урарту нашли останки ребенка с браслетами-драконами возрастом более 2700 лет

Находку сделали в провинции Ван на востоке Турции, сообщает Anadolu

Необычное открытие сделали археологи, работавшие на раскопках некрополя на территории древнего государства Урарту, на руинах крепости Чавуштепе вблизи города Гюрпынар. Площадь некрополя составляет около 50 метров, ранее здесь уже были найдены богатые захоронения.

Шею ребенка при захоронении украсили роскошным ожерельем, у головы положили блюдо с подношениями. Ученые считают, что останки принадлежат ребенку одного из знатнейших родов древнего государства Урарту. По их мнению, недолгая жизнь ребенка пришлась на первую треть первого тысячелетия до нашей эры.

Возникновение данного некрополя относят ко времени правления Сардури II, последнего царя Урарту периода ее расцвета, занимавшего престол в 764-735 годах до нашей эры. При нем в регионе была построена крепость Чавуштепе, получившая массивные стены, башню, храм и царский дворец.