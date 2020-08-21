Фильм «Аритмия» открыл кинофестиваль «Край света» на Сахалине

Ежегодный кинофестиваль стартовал в пятницу вечером в Южно-Сахалинске, сообщает ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса одно из важнейших культурных мероприятий региона было решено провести в 2021 году, а смотр этого года переименовать в «Край света 2020» без порядкового номера. Мероприятие пройдет в ограниченном формате – отсутствуют туристы, именитые артисты и режиссеры, отменена программа.

Исключение сделал лишь известный российский киноактер, театральный режиссер, музыкант, писатель, телеведущий и драматург Евгений Гришковец, который ежегодно принимает участие в фестивале, поэтому организаторы решили не менять традицию и в этот раз. В рамках культурной программы мероприятия жители острова увидят два выступления Гришковца.

Оба вечера писателя станут его первой пробой в жанре эстрады. Это будут концертные монологи из книг, которые автор завершил в этом году. Жители Сахалина получат уникальную возможность услышать их авторское прочтение.