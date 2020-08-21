Андрей Малахов станет одним из аукционистов торгов современного искусства Vladey

Торги пройдут 22 августа, сообщила пресс-служба организатора.

На уникальных торгах VLADEY + АНДРЕЙ будет выставлена 51 работа современного искусства. Стартовая цена каждого лота составляет сто евро.

Аукцион современного искусства Vladey находится в постоянном поиске возможностей для продвижения современного искусства и его лучших образцов, рассказывает его основатель и руководитель Владимир Овчаренко. «Вместе с Андреем Малаховым постараемся создать уникальную дружескую атмосферу. Уверен, что коллекционеры и зрители будут довольны. Ведь искусство прекрасно и безопасно. То, что надо именно сегодня», – рассказал он.

Торги будут вести сразу два аукциониста, Овчаренко и Малахов. Желающие смогут делать ставки онлайн и по телефону.

Малахов занимается коллекционированием уже более 10 лет. Для этих торгов он подобрал собственную кураторскую коллекцию из работ Алисы Йоффе, Сергея Браткова, Валерия Чтака, Артема Лоскутова и других.