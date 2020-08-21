В Нижнем Новгороде назовут лауреатов премии «Инновация» с призовым фондом 3 млн рублей

21.08.2020
Мероприятие состоится в нижегородском Арсенале, являющимся Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина, и будет транслироваться онлайн. Церемония стартует в 20:00, благодаря переводу на английский её смогут посмотреть и иностранные зрители.
Концепция церемонии была разработана московским режиссером Андреем Сильвестровым, который предложил совместить форматы онлайн и офлайн с учетом ситуации из-за пандемии коронавируса. Гостями церемонии станут номинанты, члены оргкомитета и жюри.
Премия вручается в двух внеконкурсных номинациях – «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства», а также в шести конкурсных номинациях, в том числе «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект».
Призовой фонд составляет 3 миллиона рублей. На конкурс было подано 403 заявки, из которых экспертный совет сформировал шорт-листы лучших проектов для каждой номинации.