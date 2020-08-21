Русский музей показал найденную в частном собрании картину Самохвалова «Встреча друзей»

21.08.2020
Выставку о судьбе картины классика советской живописи Александра Самохвалова, написанной в честь Победе в Великой Отечественной войне, представил Государственный Русский музей в четверг.
Картина подвергалась критике после написания, поэтому долгое время оставалась вне поля зрения искусствоведов. Недавно ее нашли в частной коллекции, атрибутировали и отреставрировали.
Хотя наследие художника было практически всесторонне изучено, картина стала настоящим открытием для исследователей его творчества. Авторство полотна помогла установить исследовательская работа сотрудников Русского музея, которые сопоставили ее сюжет с этюдами художника, находящихся в собраниях художественных музеев Новокузнецка и Ярославля.