Архиерейский хор кафедрального собора Минска исполнил «Малітву» на стихи Янки Купалы

В праздник Преображения в столице Белоруссии прошел крестный ход и молебен, сообщает корреспондент «Культуры».

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил молебен о даровании мира белорусскому народу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. После службы прошел крестный ход, в завершении которого Архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора исполнил «Малітву» Олега Молчана на стихи Янки Купалы.

Напомним, что глава Белорусской православной церкви митрополит Павел высказывал обеспокоенность трагическими событиями, происходящими в нашей стране. Он обратился с просьбой к Александру Лукашенко «сделать все возможное, чтобы остановить насилие».

Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал всех жителей страны стремиться сохранить мир: «С обеих сторон — и среди силовиков, и среди протестующих — есть паства нашей Церкви. Это наши люди. И мое сердце болит обо всех».

Больше недели во всех храмах Беларуси проходят службы о даровании мира белорусскому народу. БПЦ оказывает помощь людям, задержанным и пострадавшим в ходе прошедших протестных акций в стране. Православные волонтеры участвовали в сборе необходимых медикаментов, продуктов и средств гигиены и передавали их в больницы.

Также священники готовы оказать духовную поддержку всем пострадавшим. Это не только те, кто оказался в атвозаках, но и те, кто испытывает огромный стресс от происходящего, кто до сих пор вздрагивает от малейшего шума, потому что невозможно забыть звук разрывающихся светошумовых гранат на улицах города.

Несколько раньше певица Ирина Видова, вдова композитора Олега Молчана получила благословление Митрополита на проведение культурной и духовной акции, чтобы по завершении крестного хода Архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора под управлением Виталия Соболевского исполнил «Малітву» Олега Молчана на стихи Янки Купалы. Собравшиеся у храма люди молились «і сэрцам, і думамі» за то, что “каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі//Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй”.