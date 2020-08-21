В Петербурге открылась выставка к 100-летию исхода из Крыма Русской эскадры

21.08.2020
Выставка «Русская эскадра в Бизерте» представляет уникальные музейные предметы из фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. В их числе подлинные хоругви из корабельной церкви, коллекция фигурок в образцах формы армий различных государств XVІІІ-XІX веков, которая принадлежала мичману Л. А. Майдановичу, эмигрировавшему из России в 1920 году.
Акварельные миниатюры художника-мариниста ЦВММ В. И. Овчинникова запечатлены корабли Русской эскадры. Среди экспонатов также документы Государственного архива Российской Федерации, фотографии и дневник гардемарина владивостокской роты А. Д. Тресвятского, личные вещи офицеров.