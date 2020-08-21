В Парке Горького прошли съемки молодежного фильма «Монета»

В них участвовали ребята из летней онлайн-киношколы «КультPROсвет», пишет «Вечерняя Москва».

В основе сюжета положен так называемый «эффект бабочки», который говорит о том, что самое незначительное на первый взгляд действие может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до изменения хода времени в разных уголках Земли. По сценарию, цепочка невероятных событий выстраивается после того, как некто роняет на улице обычную монету.

«Это символ случая, который может изменить судьбу. В нашем фильме монета будет передаваться из рук в руки, путешествуя таким образом по всему миру и объединяя людей», – поясняет режиссер ленты, студентка ВГИК 19-летняя Анна Харичева.

Кроме России, съемки одновременно идут еще в нескольких странах, в том числе таких, как Армения, Беларусь, Замбия, Вьетнам, Франция, Венгрия, Египет и Узбекистан.

Парк Горького был выбран для съемки российской части международного фильма как один из самых узнаваемых символов Москвы у современной молодежи. В Парке Горького молодые люди назначают друг другу свидания, отдыхают большими компаниями и ходят на выступления своих любимых музыкантов, отмечается в сообщении.