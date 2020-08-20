В британском поместье нашли обрывок старинной Библии и коробку конфет XV века

Находки были сделаны в поместье Оксбург-холл в Норфолке, пишет National Trust

В числе находок, сделанных в фамильном замке семьи Бедингфилдов, оказались фрагменты книг конца XVI века, очень дорогие и качественные ткани времен Елизаветы I, а также пустая коробка шоколадных конфет, спрятанная после того, как их съели, пишут археологи.

Историкам известно, что семья Бедингфилдов подвергалась церковным гонениям за отказ принять новую веру, но все равно осталась верна католицизму.

Найденный фрагмент рукописи XV века, по мнению специалистов, является обрывком страницы из Вульгаты, латинского перевода Священного Писания. Обрывок имеет размеры 8 х 13 см, поэтому ученые пришли к выводу, что он был частью страницы молитвенника.

На обрывке был обнаружен фрагмент рукописного текста. Археологи допускают, что он мог принадлежать перу сэра Эдмунда Бедингфилда, владельца Оксбург-Холла.