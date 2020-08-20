В акватории Финского залива пройдёт «Вальс буксиров»

Мероприятие состоится в Кронштадте 27 августа, пишет Fiesta . ru .

В этом году корабли порадуют зрителей новым элементом своеобразного танца, показав свои маневренные возможности. Танец при этом займёт десять минут, пишет издание.

В ходе представления два буксира будут менять скорость и направление, двигаясь параллельно, навстречу и в стороны. При этом экипаж включит аппаратуру водяных завес.

Предполагается, что буксиры сойдутся на минимально возможное расстояние в один метр, двигаясь с максимальной скоростью. После этого они развернутся, цитирует издание слова командира ЛенВМБ контр-адмирала Вячеслава Родионова.

Танец кораблей состоится в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». После этого в Кронштадте будет представлен динамический показ более 30 боевых кораблей, также заработает единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».