В аравийской пустыне нашли сакральные сооружения старше египетских пирамид

Каменные структуры насчитывают возраст семь тысяч лет, сообщается в журнале The Holocene.

По мнению археологов, найденные сооружения предназначались для ритуальных целей. Огромные каменные памятники, так называемые мустатилы, представляют собой длинные прямоугольные гряды камней.

Находку сделали археологи, исследовавшие вулканическое поле Харрат-Хайбар. По их мнению находка на тысячи лет древнее, чем египетские пирамиды Гизы.

Открытие сделали в 2017 году путем спутниковой фотосъемки. В ходе полевых исследований на месте археологи нашли 104 новых мустатила, расположенных на южной окраине пустыни Нефуд.

Как и мустатилы Харрат-Хайбар, объекты в пустыне Нефуд представляют собой две короткие широкие платформы, соединенные низкими стенами длиной более 600 метров. Как установили ученые, древние создатели комплекса вначале поставили вертикальные камни, затем заполнили промежуток между ними. По мнению экспертов, в мустатилах совершали священные празднества и ритуальные жертвоприношения животных.