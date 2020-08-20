Древнейшие «портреты» мамонтов и людей нашли на британском острове Джерси

Описание открытия опубликовал журнал PLOS ONE, кратко о нем пишет ВВС.

Десять каменных пластин с нацарапанными изображениями, найденные на острове, насчитывают возраст от 14 до 23 тыс. лет. Пластины нашли с 2014 по 2018 годы в местечке Ле-Варин на острове Джерси в проливе Ла-Манш, у побережья Франции.

Люди из Ле-Варин могли быть первыми поселенцами в регионе, поэтому создание таких артефактов на новом месте могло быть символом обретения утраченной связи с новой родиной, считают ученые. По их мнению, пластины создали охотники и собиратели мадленской культуры, распространенной в Западной Европе в позднем палеолите, от 8 до 15 тыс. лет назад.

Представители этой культуры оставили знаменитые наскальные фрески пещер Альтамира в Испании и Ласко во Франции. Следы поселений этой культуры встречаются и на Британских островах, но до сих пор археологи не находили артефактов изобразительного искусства.

Изображения на пластинах из Ле-Варин – борозды разной глубины. Большую часть этих изображений эксперты считают абстрактными узорами, однако некоторые явно изображают мамонта, лошадь, буйвола и даже человеческое лицо.