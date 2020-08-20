Центр имени Вс. Мейерхольда представит премьеру спектакля Ивана Вырыпаева UFO

Показ состоится в Москве 6 сентября, сообщает пресс-служба организаторов.

Киноверсия UFO будет презентована на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Спектакль UFO поставлен по пьесе Ивана Вырыпаева о людях, имевших контакт с внеземной цивилизацией.

Постановка будет показана в новом необычном мультижанровом формате, объединяющем на сцене киноверсию и классический драматический спектакль. Проект создан продюсерским бюро Okko Театр.

15 сентября пройдет премьерный показ киноверсии UFO в рамках 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фильм был снят в период изоляции специально для мультимедийной платформы Okko и будет доступен онлайн в коллекции Okko Театра во второй половине сентября.

UFO – это истории, рассказанные людьми из разных стран мира. Согласно статистическим исследованиям, 6 миллионов человек утверждают, что имели контакт с инопланетянами. 2 миллиона из них говорят, что были похищены и провели какое-то время в неизвестном пространстве. И только 9 рассказывают о чем-то совершенно невероятном.

Актерский состав UFO представляют такиеи артисты, как Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов, Инна Сухорецкая и другими. Сорежиссером Ивана Вырыпаева выступил его сын, выпускник Театрального института имени Б.Щукина Геннадий Вырыпаев, для которого участие в проекте стало режиссерским дебютом.