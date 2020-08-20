Акция «Культурная ботаника» стартовала в московском «Аптекарском огороде»

20.08.2020
Акция популяризации произведений русского изобразительного искусства и науки среди школьников впервые стартовала в Ботаническом саду при поддержке Министерства культуры России. Мероприятие пройдет в формате флешмоба в соцсетях с участием компании «Яндекс», говорится в сообщении.
В ходе акции школьники получат возможность провести свое исследование определенного растения, изучив его символику в культуре и узнав его ботанические характеристики. После этого они смогут поделиться открытиями и фотографиями в соцсетях под хештегом #культурнаяботаника.