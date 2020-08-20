На празднование 640-летия Куликовской битвы ждут до 15 тысяч гостей

Мероприятия проведут 20 сентября без ограничения числа посетителей, сообщил глава музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко в разговоре с ТАСС.

По его словам, организаторы решили расширить число площадок для максимального разведения потоков участников и обеспечения мер профилактики коронавируса. Из-за пандемии коронавируса план мероприятий в этом году был изменен, подчеркнул он.

Празднование состоится в течение одного дня - 20 сентября, воскресенье. Накануне, 19 сентября, будет проведена подготовка. Обычно мероприятия на годовщине победы в Куликовской битве шли в течение двух дней, главным из которых была суббота, напомнил Гриценко.

На территории праздника будут работать пункты дезинфекции рук и продажи масок. Помогать разводить потоки посетителей будет около 50 волонтеров.

Основные мероприятия состоятся на Красном холме у памятника-колонны Дмитрию Донскому. Кроме того, будут площадки у музейного комплекса в деревне Моховое и все остальные традиционные мероприятия, в том числе военно-историческая реконструкция.