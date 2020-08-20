В Коктебеле открывается международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

Смотр будет идти с 21 по 23 августа, сообщает пресс-служба организаторов.

В период работы фестиваля гости Крыма услышат в аэропорту аудиоролики с приглашением на Koktebel Jazz Party, озвученные Ларисой Долиной, Игорем Скляром и Сергеем Мазаевым.

В ходе подготовке к фестивалю организаторы двадцать тонн свето-звукового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое обещает создать атмосферу джазового праздника на открытом воздухе. Для посетителей на сайте KJP опубликована карта, где обозначены все площадки и основные сервисы.

Вход на Волошинскую сцену по традиции будет бесплатным, концерты Главной сцены будут начинаться в 19:00 и заканчиваться около полуночи. Программы Волошинской сцены начинаются в 15:00. Билеты можно купить на сайте фестиваля и в кассах на его площадках, цена входных билетов — 500 рублей, партер — 1500 рублей.

Первый день смотра будет отмечен на Главной сцене выступлениями Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, ансамбля бразильского джаза Esh, российской группы Manka Groove и звездного ансамбля Якова Окуня с участием Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.