Минкультуры уточнило рамки запрета на проведение массовых мероприятий с детьми

Запрет не распространяется на театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Ранее Роспотребнадзор утвердил cанитарно-эпидемиологические правила, предъявляемые к устройству, организации и содержанию работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения пандемии коронавируса.

В Минкультуры отметили, что эти правила распространяются и на детские образовательные, спортивные и оздоровительные организации, а также социальные службы и организации, которые осуществляют уход и присмотр за детьми.

Ранее утвержденные санитарно-эпидемиологические правила, которые фактически устанавливают запрет на проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью, в том числе культурно-развлекательного характера, не распространяются на учреждения культуры, в том числе театры, концертные организации, цирки и музеи, говорится в сообщении ведомства.