Ольга Ярилова обсудила с Михаилом Дегтяревым развитие культуры в Хабаровском крае

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Регион входит в пятерку лучших по развитию отрасли, заявила замминистра культуры России Ольга Ярилова.

По ее словам, обустройство учреждений региона будет проведено на федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Культура». Ее слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

В этом году будет отремонтирована детская школа искусств, расположенная в рабочем поселке Чегдомын, а также улучшена материально-техническая база 38 сельских домов культуры, отметила чиновница. Кроме того, в 2021-2022 годах должно быть реализовано строительство Центра культурного развития в Николаевске-на-Амуре и капремонт Театра юного зрителя, отмечается в сообщении.

В ходе встречи с врио губернатора Михаилом Дегтяревым заместитель министра культуры России Ольга Ярилова отметила, что в Хабаровском крае по нацпроекту «Культура» сделано уже многое. В этом списке строительство и модернизация домов культуры в селах и малых городах, а также развитие сети модельных библиотек. Кроме того, была достигнута договоренность с руководством Хабаровского государственного института культуры по увеличению набора в вуз для подготовки специалистов культуры для учреждений края, отметила Ярилова.