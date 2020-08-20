Построенный на фундаменте разрушенного храма театр кукол в Ростове-на-Дону перенесут

Новое здание возведут в районе Театрального спуска, сообщили в пресс-службе администрации города.

Несколько лет в этом районе произошел сильный пожар. Как сообщил заместитель мэра города Андрей Дикун, проект будет реализован уже в скором времени – его строительство вошло в генплан города.

По словам чиновника, строительство нового здания кукольного театра стартует сразу после проведения всех необходимых работ по проектированию новой дороги между Театральным спуском и ростовской набережной.

Перенос театра кукол им. В. С. Былкова был вызван тем, что в начале 2020 года здание, расположенное на Университетском переулке, где сейчас находится театр, было отдано в собственность Ростовской епархии. Решение было принято в связи с тем, что театр был построен на фундаменте разрушенной церкви, а в соответствии с законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» местная епархия имеет право претендовать на этот участок земли.