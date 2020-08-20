Власти Пермского края разрешили открыть театры и кинотеатры с сентября

Также откроются концертные организации, сообщает «Рифей – Пермь».

Открытие учреждений культуры допустимо лишь при соблюдении мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Решение снять ограничения было принято на очередном заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями инфекционной безопасности заполняемость зала не должна быть более 50%. Кроме того, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, все они должны быть в масках и соблюдать температурный режим.

Продажу билетов будут осуществлять бесконтактным способом, отметили в краевой администрации. Всего в Прикамье, по данным регионального Минкультуры, будет открыто 13 театральных, 5 концертных и 25 виртуальных концертных организаций, 18 кинотеатров и 30 социальных кинозалов.