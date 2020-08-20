В израильской пустыне Негев нашли мыловаренную фабрику возрастом 1200 лет

Находку сделали археологи и волонтеры, сообщает Fox News.

В древности мыло делали из оливкового масла, о чем упоминается в письменных источниках с X века нашей эры. Мыловарение было важной отраслью экономики региона, начиная со Средних веков и вплоть до начала XX века, сообщили в Управлении древностей Израиля.

Древние мыловары добавляли в масло золу, которую получали путем сжигания растения семейства Амарантовых – содоносной солянки. Смесь варили около семи дней, затем переливали в неглубокий бассейн и оставляли затвердевать еще в течение десяти дней. После этого полученный материал разрезали на бруски и сушили в течение двух месяцев.

По словам археологов, настолько древнюю мыловарню им удалось найти впервые. Ранее найденные мыловарни относились к гораздо более поздним временам Османской империи и находились в Яффе, Наблусе, Газе и Иерусалиме.

Кроме того, ученые обнаружили круглую известняковую доску, использовавшуюся в древней стратегической игре «ветряная мельница» во втором и третьем веках нашей эры.