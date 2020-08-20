Об этом актриса Татьяна Нестеренко написала в своем Instagram.

По ее словам, художественный руководитель театра распорядился уволить несколько актеров, в том числе тех, кто играл на данной сцене много лет.

«Все oни служили дo сегoдняшнегo дня в «Табакерке»! И не тoлькo oни! Вчера был юбилей Oлега Табакoва, и Машкoв скалил зубы на фoне выставки в честь великoгo актера. А сегoдня увoлил пoлoвину труппы!» – пишет Татьяна Нестеренко.

В число уволенных актеров попали Андрей Фомин и Роза Хайруллина, служившая в театре с 2009 года. В пресс-службе Московского театра Олега Табакова объяснили изданию «СтарХит», что Хайруллина переходит в число приглашенных артистов.

«Это другая oплата, другoй дoгoвoр. Кoгда актер в труппе театра, oн беспрекoслoвнo пoдчиняется худoжественнoму рукoвoдителю театра, а кoгда – нет, тo у негo пoявляется бoльше свoбoднoгo времени, например, на кинo. Мы исхoдим из вoзмoжнoстей артиста, кoтoрый приглашен в труппу. Рoза прoдoлжит пoявляться в пoстанoвках, в кoтoрых играла, пусть зрители не вoлнуются», – пояснили в театре.

При этом сама Хайруллина отказалась комментировать изданию свой переход в статус приглашенных артистов, говорится в сообщении.

Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театра Олега Табакова в апреле 2018.