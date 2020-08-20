Московский Музей московской скорой помощи открылся после реставрации

Посетить музей можно бесплатно, сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Открытие музея приурочено ко дню рождения создателя московской станции скорой помощи Александра Пучкова, говорится в сообщении.

Пучков руководил станцией скорой помощи почти 30 лет. Кроме того, посетители музея увидят диораму и скульптурную композицию в память о событиях Великой Отечественной войны, а также экспонаты, начиная от советского периода и заканчивая нашими днями.

В состав обновленной экспозиции вошли документы и фотографии, учебные и методические пособия, форма врачей скорой помощи в разные исторические периоды. Также гости могут увидеть медицинскую аппаратуру и приборы связи советского периода и начала 2000-х годов, макеты первых автомобилей, награды за профессионализм и мужество, осколки снарядов и авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Пдавунов отметил, что специалисты постарались собрать тематическую экспозицию, а также рассказать о работавших в разные периоды людях как можно больше.