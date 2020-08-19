В Калининграде представили голографическую экспозицию о Преображенском иконостасе

Мультимедийная экспозиция открылась в Кафедральном соборе на острове Канта, сообщили в пресс-службе собора.

На установленной в соборе сенсорной панели можно увидеть иконописные работы московских живописцев XVIII века в объемном изображении, а также познакомиться с удивительной историей Преображенского иконостаса – уникального памятника российской истории и культуры.

Презентация постоянной экспозиции была приурочена к православному двунадесятому празднику Преображения Господня, отмечаемому 19 августа.

Преображенский иконостас был создан в период Семилетней войны (1756 - 1763 гг) в 1760 году. По указанию императрицы Елизаветы он был доставлен во вновь образованное российское генерал-губернаторство Восточная Пруссия со столицей Кенигсбергом, и является единственным уцелевшим до нашего времени памятником подобного рода.

По случаю открытия выставки в соборе выступят хоры храмов Калининграда и Гусева. Кроме того, будут играть титулярные органисты Кафедрального собора Мансур Юсупов и Евгений Авраменко. Их выступления будут выложены на официальном Youtub-канале собора.