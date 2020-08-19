В Ярославле вновь открываются театры и концертные площадки

Зрелищные мероприятия в городе и области начнутся с 10 сентября, продажа билетов стартует 20 августа, сообщает ИА Regnum.

Запрет на массовые мероприятия в Ярославле сохраняется, но спектакли, концерты и цирковые представления разрешены. Власти региона будут следить за эпидемиологической обстановкой и откажутся от возобновления мероприятий, если число заболевших коронавирусом станет расти.





Все зрелища должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Залы должны быть загружены не более чем на 50 процентов, а между зрителями всегда должно быть как минимум одно свободное место.

Между тем на утро 19 августа в Ярославской области было зафиксировано еще 40 случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе уже 6695 случаев заражения, за весь период пандемии умерло 36 человек.





На данный момент лечение проходят 715 инфицированных. Летальных случаев за последние сутки отмечено не было.